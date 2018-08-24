В Пензе обсудили мероприятия в честь 100-летия комсомола Общество

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин обсудили мероприятия, которые планируется провести в честь 100-летия комсомола в 2018 году.

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Валерий Лидин сообщил, что к выходу в свет готовится книга об основных вехах развития комсомола в Пензенской области.

«Подготовлен сценарий проведения торжественного мероприятия, которое будет проходить 29 октября в киноконцертном зале [«Пенза»], куда будут приглашены старейшие члены ВЛКСМ, ветераны, молодежь», — пояснил он в ходе рабочей встречи с Иваном Белозерцевым.

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В свою очередь глава региона распорядился подготовить положение о проведении регионального детского творческого конкурса, посвященного 100-летию комсомола, и провести его в ближайшие два месяца.

«Это может быть конкурс рисунка, сочинений, стихосложения на тему комсомола. Дети могут передать свои впечатления от рассказов бабушек и дедушек, которые были комсомольцами. Самое главное — пробудить у молодежи интерес к прошлому, к хорошим комсомольским традициям, это важный воспитательный момент», — добавил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, по итогам конкурса предложено издать отдельную книгу с лучшими работами, которая могла бы войти в книжные фонды библиотек региона, в том числе школьных.