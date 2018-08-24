В Пензе парк «Олимпийский» планируется переименовать в «Комсомольский» Общество

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Возвращение парку «Олимпийский» в Заводском районе Пензы исторического названия «Комсомольский» стало предметом обсуждения в ходе рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с председателем Законодательного собрания региона Валерием Лидиным, советником при ректорате ПГУ Александром Фионовым и главным инженером ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Владимиром Соломиным, которые в разные годы были первыми секретарями обкома ЛКСМ.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона напомнил, что в 2018 году исполняется 100 лет со дня образования комсомола, и отметил его значение для дисциплины, объединения и воспитания нового поколения.

«Активные молодые люди находили применение своим силам и способностям в рамках этой организации, работали на выполнение общих задач. Я с огромным удовольствием вспоминаю те годы интересной работы, горжусь, что был комсомольцем. Эта организация мне многое дала и многому научила — идеология культуры и нравственности формировала характеры, умение достигать поставленных целей, работать в интересах народа. Было много хорошего и полезного, например, комсомольские стройки, куда съезжалась молодежь со всего Советского Союза», — сказал Иван Белозерцев.

В ходе встречи Валерий Лидин попросил губернатора оказать содействие в переименовании парка «Олимпийский».

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«60 лет назад в Заводском районе силами комсомольских активистов, представителей трудовых коллективов был создан парк культуры и отдыха, который впоследствии получил название имени Ленинского комсомола. В 1998 году парк был переименован в «Олимпийский», но мы считаем, что правильнее будет историческое название вернуть. Мы просим Вашей поддержки в реализации этой идеи», — сказал председатель Законодательного собрания Пензенской области.

Иван Белозерцев поддержал инициативу, отметив, что это будет справедливым.

«Решение должно быть принято на муниципальном уровне. Я обращусь в адрес руководства города, депутатов Пензенской городской думы, внесу предложение о переименовании парка», — отметил глава региона.

Он добавил, что следует разработать проект реконструкции парка, предусмотрев проведение работ в 2019 году, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в прежние годы неоднократно предлагалось вернуть пензенскому парку «Олимпийский» название «Комсомольский».

Так, в 2013 году в ходе визита на стройплощадку роллердрома Василий Бочкарев, занимавший в то время пост губернатора, высказался в пользу переименования парка. Его идею поддержал пензенский комсомол, представители которого назвали эту инициативу верной. По их словам, «комсомольское» название парка «напоминает людям о чем-то сокровенном и чистом». На сайте мэрии Пензы был организован опрос с целью выяснения отношения горожан к данному предложению, однако его результаты обнародованы не были.

В октябре 2014 года пензенские активисты ЛКСМ объявили о старте кампании по возвращению парку «Олимпийский» исторического названия — «Комсомольский». В ее рамках 23 ноября состоялась акция, участники которой вышли с плакатами «Комсомольцы за «Комсомольский» парк!», «Заводскому району — «Комсомольский» парк!», «Верните «Комсомольскому» парку название «Комсомольский!» и другими.