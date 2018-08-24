В Пензенской области за полгода выявлено почти 700 коррупционных правонарушений Общество

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили 699 нарушений в сфере противодействия коррупции в первой половине 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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«В целях их устранения принесено 108 протестов, внесено 385 представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 276 лиц, в суды направлено пять заявлений, 51 человек по постановлениям прокуроров привлечен к административной ответственности», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что также по материалам прокурорских проверок было возбуждено пять уголовных дел коррупционной направленности.