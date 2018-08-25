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Активисты завершили исследование правобережья Сурского водохранилища

11:34 | 25.08.2018 | Общество

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Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Активисты завершили экспедицию в рамках проекта «Экологический патруль «Зеленой волны» на правом берегу Сурского водохранилища в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в региональном фонде научно-технического развития.

Активисты завершили исследование правобережья Сурского водохранилища. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Член геоэкологической комиссии пензенского региональногообластного отделения Русского географического общества Наталья Филатова пояснила, что, в частности, добровольцы исследовали реку Медоевку и ручей Круглый, впадающие в водоем.

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«Мы взяли пробу воды в Сурском водохранилище, реках и ручьях впадающих в море и описали природный комплекс смешанного и соснового леса на водоразделе», — уточнила она.

Наталья Филатова также отметила сильное загрязнение водоохранной зоны бытовыми и прочими отходами.

«Мы также прошли вдоль берега водохранилища около 1 км до места впадения ручья Круглого, и на всем протяжении нам встречался мусор — бутылки, пакеты, одноразовая посуда. Все это оставили отдыхающие, рыбаки», — добавила член комиссии.

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