Активисты завершили исследование правобережья Сурского водохранилища Общество

Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Активисты завершили экспедицию в рамках проекта «Экологический патруль «Зеленой волны» на правом берегу Сурского водохранилища в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в региональном фонде научно-технического развития.

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Член геоэкологической комиссии пензенского региональногообластного отделения Русского географического общества Наталья Филатова пояснила, что, в частности, добровольцы исследовали реку Медоевку и ручей Круглый, впадающие в водоем.

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«Мы взяли пробу воды в Сурском водохранилище, реках и ручьях впадающих в море и описали природный комплекс смешанного и соснового леса на водоразделе», — уточнила она.

Наталья Филатова также отметила сильное загрязнение водоохранной зоны бытовыми и прочими отходами.

«Мы также прошли вдоль берега водохранилища около 1 км до места впадения ручья Круглого, и на всем протяжении нам встречался мусор — бутылки, пакеты, одноразовая посуда. Все это оставили отдыхающие, рыбаки», — добавила член комиссии.