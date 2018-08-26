Важно, чтобы обновленная площадь Ленина в Пензе выглядела достойно — мэр Общество

Пенза, 26 августа 2018. PenzaNews. Площадь имени В.И. Ленина в центре Пензы, которая закрыта на масштабную реконструкцию, должна после своего обновления выглядеть достойно. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Из года в год площадь Ленина становится местом проведения праздников, массовых мероприятий. Людям нравится здесь отдыхать, поэтому нам важно, чтобы после капитального ремонта объект, который давно стал для пензенцев центром притяжения, выглядел достойно», — отметил он в ходе посещения площади утром в воскресенье, 26 августа.

Глава администрации Пензы оценил динамику проведения работ: в настоящее время специалисты продолжают готовить основание под гранитное мощение.

Виктор Кувайцев также связался с начальником Управления капитального строительства Пензы Игорем Умновым и в очередной раз напомнил о необходимости осуществлять строгий контроль за соблюдением технологии проведения работ, сообщает пресс-служба мэрии.

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Предполагается, что на месте парковки перед торговым центром «Империя» появится сквер в продолжение бульвара на улице Славы. Также предусмотрено озеленение вдоль здания.

Для мощения основной части площади выбран классический геометрический орнамент, выполненный гранитными плитами. В благоустройстве предполагается использовать гранитные бордюры для обрамления газонов и автомобильных дорог.

По периметру площади намечено установить чугунные скамьи длиной три метра и урны из этого же материала. По центру планируется разместить мобильные лавки и вазоны с цветами.

Дата завершения работ по контракту — 1 декабря 2018 года. Их выполняют представители зарегистрированного в Москве ООО «Техстрой». Стоимость заключенного с компанией контракта составляет около 79 млн. рублей.