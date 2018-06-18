Иногородняя фирма преобразит площадь Ленина в Пензе почти за 80 млн. рублей Общество

Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Зарегистрированное в Москве ООО «Техстрой» с почтовым адресом в Казани подало единственную заявку на участие в электронном аукционе на выполнение реконструкции площади имени В.И. Ленина в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она признана соответствующей требованиям, а электронный аукцион — несостоявшимся.

Контракт с данной компанией будет заключен по начальной (максимальной) цене — 78 млн. 580 тыс. 90 рублей. Пока документ на официальном портале госзакупок не опубликован.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», асфальт был снят на площади Ленина в Пензе еще в начале лета 2017 года.

Изначально губернатор Иван Белозерцев предложил использовать при благоустройстве территории цветную асфальтобетонную смесь. Однако вскоре было объявлено о решении закупить тротуарную плитку.

В июне глава региона сказал, что не исключает возможности обращения в банк за кредитом для укладки тротуарной плитки на площади, поскольку денежных средств на это в бюджете не хватает.

В результате территория напротив здания правительства Пензенской области так и не была отремонтирована. Несмотря на это, площадь Ленина было решено сделать в Пензе центральным местом новогодних гуляний.

Весной 2018 года управление капитального строительства Пензы объявило электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству площади имени В.И. Ленина. Согласно документации, финансирование работ будет осуществляться из бюджета Пензы. Оно предусмотрено в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

Читайте также

Фонтан перед драмтеатром и полностью пешеходная Московская: как Пензу видят архитекторы

Предполагается, что на месте парковки перед торговым центром «Империя» появится сквер в продолжение бульвара на улице Славы. Также предусмотрено озеленение вдоль здания.

Для мощения основной части площади выбран классический геометрический орнамент, выполненный гранитными плитами. В благоустройстве предполагается использовать гранитные бордюры для обрамления газонов и автомобильных дорог.

По периметру площади намечено установить чугунные скамьи длиной три метра и урны из этого же материала. По центру планируется разместить мобильные лавки и вазоны с цветами.

Дата завершения работ по контракту — 1 декабря 2018 года.

Проектная документация на капитальный ремонт площади имени В.И. Ленина разработана индивидуальным предпринимателем Александром Бреусовым в соответствии с концепцией благоустройства общественных пространств Пензы, согласованной КБ «Стрелка».