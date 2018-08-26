Пензенские общественники остались довольны условиями в центре для нарушителей-подростков Общество

Пенза, 26 августа 2018. PenzaNews. Члены общественного совета при региональном УМВД — председатель фонда развития русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща» Наталья Андреева и руководитель секции по взаимодействию с правоохранительными органами Пензенской епархии иерей Виктор Сторожев — не выявили нарушений в ходе проверки работы центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП).

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Они посетили кабинеты, спальные комнаты, столовую, библиотеку и спортзал.

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Затем общественники встретились с детьми — на момент проверки в центре находились восемь несовершеннолетних в возрасте от 9 до 14 лет. Двое из них совершили административные правонарушения, а остальные были направлены в учреждение по решению суда за общественно опасные деяния.

«Никаких нарушений мы не выявили. Обстановка спокойная, дети здесь чувствуют себя свободно, насколько это возможно в условиях закрытого учреждения. Претензий к условиям содержания у них нет», — прокомментировала увиденное Наталья Андреева.

Она добавила, что в целом сложилось хорошее впечатление о центре.

«Сотрудники полиции каждый день проводят с детьми воспитательную работу. Хочется пожелать подросткам, которые сейчас здесь находятся, чтобы они по итогам своего пребывания здесь задумались, чего хотят от жизни, желают ли они жить в правовом обществе, и никогда сюда не возвращались», — цитирует Наталью Андрееву пресс-служба УМВД России по Пензенской области.