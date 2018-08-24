Обращение Шарипкова по поводу Тузова рассмотрят на заседании совета при УМВД — Синцов Общество

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Обращение исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова с просьбой исключить из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, будет рассмотрено на заседании совещательного органа в сентябре. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава совета Глеб Синцов.

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«У нас заседание общественного совета запланировано на сентябрь по итогам летнего периода. Будем итоги подводить, обсуждать, отчитываться в том числе о проведенной работе. Я думаю, что данное обращение мы, в общем-то, зачтем, и поскольку у нас заседания открытый характер носят, на нем присутствует руководство УМВД, то будем ждать реакции в том числе и членов совета», — сказал собеседник агентства.

«Нужно ознакомить людей. Мы никогда тайны — в частности, ни я, ни мои замы — не делали из тех обращений, которые нам поступали. А уже исходя из мнений, точек зрения и так далее — тем более сам участник этого обращения [Александр Тузов] будет присутствовать — будем смотреть, как будут события развиваться», — добавил он.

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При этом Глеб Синцов не смог дать однозначного ответа на вопрос о том, будет ли приглашен на заседание инициатор кампании по исключению Александра Тузова из общественного совета при областном УМВД.

«Не могу пока сказать, потому что подобное обращение [...] такого формата первый раз. И насколько мне известно, такие обращения в Российской Федерации не часто встречаются. Не скажу, что они, в общем-то, явление какое-то уникальное, но тем не менее, наверное, на своей памяти, по крайней мере, я не припомню подобных петиций», — пояснил глава совещательного органа при полиции.

Говоря о деятельности Александра Тузова, Глеб Синцов подчеркнул, что к нему именно как к члену общественного совета при УМВД России по Пензенской области претензий нет.

«То, что он ходит на все заседания совета, это есть факт, поскольку у нас ведется очень подробная стенограмма заседаний общественного совета. Он ходит, наверное, как никто. На всех заседаниях он был. Решения, которые совет принимает в части каких-то вещей, которые его касаются, он выполняет», — сказал председатель совета.

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Комментируя информацию о том, что Александр Тузов неоднократно был уличен в незаконном использовании чужой интеллектуальной собственности и теперь обязан выплачивать компенсации правообладателям, что его счета арестованы, а выезд из России запрещен на основании постановления пристава-исполнителя, а также, в частности, появившиеся в сети сведения о том, что должник-иждивенец в июле–августе 2018 года якобы все же сумел покинуть страну и путешествовал по Европе на автомобиле, в отношении которого наложен арест на совершение регистрационных действий, Глеб Синцов заявил, что «члены общественного совета неподотчетны в своих поездках и в своих передвижениях перед руководством УМВД или передо мной».

«Это их личное, так сказать, дело, куда они ездят и чем занимаются. Если он уезжает и нарушает что-то своими действиями, тогда пусть, как говорится, те надзорные органы, которые должны следить за этим, и принимают решение по факту. Потому что личное пространство каждого члена совета, как и в принципе любого гражданина Российской Федерации, неприкосновенно, как Вы знаете, с точки зрения Конституции Российской Федерации. Поэтому упрекать его в том, что он совершает какие-то действия, нарушая что-то и не соблюдая где-то какую-то норму действующего законодательства, мы точно не будем на заседании общественного совета. В плане, я имею в виду, подчеркиваю, его туристической, так сказать, деятельности», — пояснил собеседник агентства.

При этом Глеб Синцов несколько раз уклонился от прямого ответа на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о том, как поведение Александра Тузова сочетается с кодексом этики членов общественных советов при МВД России и его территориальных органах .

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«На данный момент я Вам предлагаю дождаться заседания совета, на котором будет принято соответствующее решение. Какое это решение будет, я не могу говорить, поскольку я не знаю, как прореагируют члены совета на данное обращение. До них это обращение будет — Вам я с уверенностью могу сказать — доведено. До каждого. Соответственно, мое личное мнение по поводу его как члена совета — он те функции, которые, я уже говорил, возложены на него, выполняет. Что касается его личной жизни, его стиля поведения, профессиональной какой-то деятельности, мы эту сферу не трогаем, поскольку это его личное пространство», — сказал глава совета.

На вопрос о том, не считает ли он правильным в связи с назначением Сергея Щеткина на пост начальника УМВД России по Пензенской области расформировать общественный совет, образованный при Юрии Рузляеве, и создать новый, Глеб Синцов сообщил, ранее тоже интересовался мнением представителей ведомства на этот счет.

«Совет создается при управлении внутренних дел, поэтому решение по реформированию или, так скажем, изменению деятельности совета — той или иной — принимается управлением, при котором этот совет создан. Указывать руководителю, тем более новому руководителю, который приехал в регион, наверное, не принято что ли, это не есть хороший тон. Более того, мы с руководством в лице начальника пересекались на первом заседании совета, на котором он присутствовал. На наш взгляд, он проявил интерес к деятельности совета. Период, который он здесь находится, наверное, уже позволил ему сделать какие-то выводы, заключения в той части, что нужно привнести в деятельность совета, что изменить, чем дополнить или вообще отменить. Но опять же практика по Российской Федерации, я этот вопрос задавал тоже — не ему, а сотрудникам, курирующим совет [пресс-службы УМВД] — в части смены, так сказать, формата и вообще смены состава. Будет ли это? Поскольку у меня этот вопрос тоже возникал. Ответ был, что таких в общем-то вещей в практике не существует. В любом случае скоро [летом 2019 года] будет формирование нового совета. К тому времени представление уже о деятельности отдельных представителей будет у руководства, и, соответственно, выводы будут сделаны», — резюмировал собеседник агентства.