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В Пензенской области утвержден план противодействия коррупции на 2018–2020 годы

11:50 | 26.08.2018 | Общество

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Пенза, 26 августа 2018. PenzaNews. План противодействия коррупции в Пензенской области на 2018–2020 годы утвержден распоряжением, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области утвержден план противодействия коррупции на 2018–2020 годы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем прописаны мероприятия, которые сгруппированы по шести направлениям. В их числе — противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы, а также экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.

Кроме того, отдельный блок посвящен формированию в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационному обеспечению реализации антикоррупционной политики в Пензенской области.

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В рамках этой работы планируется, в частности, разместить в телеэфире социальную рекламу, изготовить печатную продукцию соответствующей тематики и провести мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией.

Руководителям министерств и ведомств предписано раз в полгода — до 1 августа и до 1 февраля — представлять в управление государственной службы и кадров правительства Пензенской области информацию о выполнении плана. Это же рекомендовано делать главам администраций городских округов и муниципальных районов.

В свою очередь управление госслужбы и кадров должно ежегодно до 1 февраля отчитываться перед главой региона.

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