Вице-мэр Пензы Андрей Шевченко оказался замешан в громком уголовном деле Криминал

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко оказался замешан в громком уголовном деле, рассматриваемом в Ленинском районном суде, по которому в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Валерий Савин, вице-мэр по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

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В ходе первого судебного заседания, состоявшегося в четверг, 23 августа, соответствующую информацию озвучил старший прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры региона Дмитрий Дырдов, который зачитал обвинительное заключение.

«В период с 1 мая по 27 июля 2016 года в дневное время в помещении администрации Пензы к Ширшиной […] обратился заместитель главы администрации по экономике и развитию предпринимательства Шевченко с просьбой оказать ему содействие в подборе и приобретении земельного участка в Пензе, который необходимо зарегистрировать на его родственника Глухова», — сказал он.

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Дмитрий Дырдов пояснил, что, по версии следствия, Ирина Ширшина и Татьяна Титкова, на тот момент возглавлявшая отдел подготовки решений при оформлении прав на земельные участки управления градостроительства и архитектуры мэрии Пензы, предприняли ряд действий по подбору и выделению в собственность родственнику Андрея Шевченко земельного участка площадью более 1 тыс. кв. метров рыночной стоимостью примерно 1,5 млн. рублей вблизи СНТ «Искра-1».

Представитель прокуратуры добавил, что в рамках подготовки соответствующего постановления были якобы введены в заблуждение чиновники, согласовавшие документ, и лично мэр Виктор Кувайцев, подписавший его.

«Шевченко и Глухов, получив указанное постановление главы администрации, узнав о незаконном характере указанного постановления, отказались заключать договор о передаче земельного участка, а также не обращались в органы Росреестра по Пензенской области для регистрации права собственности на указанный земельный участок», — сказал Дмитрий Дырдов.

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Он уточнил, что данный эпизод был квалифицирован как покушение на мошенничество, которое вменяется Ирине Ширшиной и Татьяне Титковой.

Кроме того, в ходе заседания Дмитрий Дырдов и старший помощник прокурора Ленинского района Пензы Михаил Апаров остановились на других статьях обвинения, касающихся предоставления Валерию Савину бесплатно в собственность участка вблизи его дачи в СНТ «Искра-1» площадью 844 кв. метра, из-за чего муниципалитету был причинен ущерб на сумму 460 тыс. рублей; злоупотребления должностными полномочиями со стороны Ирины Ширшиной, якобы допущенными при поиске денег на новогодние игрушки для городской елки в центре Пензы; а также их превышения вице-мэром в связи с судебным процессом о сносе незаконно возведенных зданий на улице Байдукова.

Валерий Cавин, Ирина Ширшина и Татьяна Титкова свою вину не признали.

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Адвокат вице-мэра Пензы Алексей Агафонов заявил ходатайство о возвращении дела прокурору в связи с тем, что, по его мнению, обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ.

Его поддержали защитники Валерия Савина и Татьяны Титковой — Алексей Шуварин и Зинаида Юматова соответственно.

В свою очередь гособвинитель Дмитрий Дырдов попросил предоставить время для ответа на это ходатайство.

Выслушав все стороны, судья Наталья Марчук объявила перерыв в заседании до предстоящего вторника, 28 августа.