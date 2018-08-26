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В Пензе проверят, сможет ли инвалид выбраться на балкон построенной для него квартиры

12:46 | 26.08.2018 | Общество

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Пенза, 26 августа 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал проверить соответствие высоты порога между жилой комнатой и балконом квартиры на первом этаже построенного в микрорайоне Заря для детей-сирот дома, которая обустроена для человека с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

В Пензе проверят, сможет ли инвалид выбраться на балкон построенной для него квартиры

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, соответствующее поручение он дал подчиненным в ходе выездного рабочего совещания, проведенного в воскресенье, 26 августа.

«В целях создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья здесь оборудованы две квартиры для граждан с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Согласно требованиям, они расположены на первом этаже, со стороны улицы имеется пандус», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что балкон квартиры, которую осмотрел глава горадминистрации, имеет металлическое ограждение вместо кирпичного, а также увеличенную площадь.

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В мэрии отметили, что в настоящее время работы на данном объекте вступили в завершающую стадию, ведется оформление документации по вводу многоквартирного жилого дома в эксплуатацию.

Согласно данным портала госзакупок, 12 мая 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и МУП «Пензгорстройзаказчик» в лице директора Вадима Боринштейна заключили муниципальный контракт на строительство в Заре трех домов для детей-сирот по 50 квартир в каждом.

Его цена составила 170 млн. 598 тыс. 750 рублей.

Она определена исходя из общей площади 150 квартир в соответствии с техническим заданием по 32 тыс. 495 рублей в текущих ценах за 1 кв. метр.

Генеральный подрядчик должен выполнить весь объем работ по контракту до конца марта 2019 года.

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