EN
16:48:50 Воскресенье, 26 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Кувайцев обеспокоен темпами строительства одного из домов для детей-сирот в Пензе

13:52 | 26.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 26 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выразил обеспокоенность темпами строительства одного из трех домов для детей-сирот в микрорайоне Заря.

Кувайцев обеспокоен темпами строительства одного из домов для детей-сирот в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Состояние дома вызывает опасение. По контракту сдача намечена на сентябрь, но он до сих пор находится на стадии кирпичной кладки пятого этажа», — сказал он в ходе выезда на место в воскресенье, 26 августа.

Мэр подчеркнул, что работы на стройплощадке необходимо активизировать.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, также Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову организовать встречу с застройщиком.

Читайте также

В Пензе проверят, сможет ли инвалид выбраться на балкон построенной для него квартиры

Согласно данным портала госзакупок, 12 мая 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и МУП «Пензгорстройзаказчик» в лице директора Вадима Боринштейна заключили муниципальный контракт на строительство в Заре трех домов для детей-сирот по 50 квартир в каждом.

Его цена составила 170 млн. 598 тыс. 750 рублей.

Она определена исходя из общей площади 150 квартир в соответствии с техническим заданием по 32 тыс. 495 рублей в текущих ценах за 1 кв. метр.

Генеральный подрядчик должен выполнить весь объем работ по контракту до конца марта 2019 года.

Загрузка...
Читайте также
Пензенские общественники остались довольны условиями в центре для нарушителей-подростков Мэр Пензы не застал рабочих на месте ремонта теплосетей на улице Чкалова
В Заречном задолженность по налогам достигла почти 183 млн. рублей Важно, чтобы обновленная площадь Ленина в Пензе выглядела достойно — мэр
Суд обязал ФСС приобрести средства для реабилитации инвалида в Сурске Прививки от гриппа планируется сделать 56% жителей Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама