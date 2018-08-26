Кувайцев обеспокоен темпами строительства одного из домов для детей-сирот в Пензе Общество

Пенза, 26 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выразил обеспокоенность темпами строительства одного из трех домов для детей-сирот в микрорайоне Заря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Состояние дома вызывает опасение. По контракту сдача намечена на сентябрь, но он до сих пор находится на стадии кирпичной кладки пятого этажа», — сказал он в ходе выезда на место в воскресенье, 26 августа.

Мэр подчеркнул, что работы на стройплощадке необходимо активизировать.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, также Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову организовать встречу с застройщиком.

Читайте также

В Пензе проверят, сможет ли инвалид выбраться на балкон построенной для него квартиры

Согласно данным портала госзакупок, 12 мая 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и МУП «Пензгорстройзаказчик» в лице директора Вадима Боринштейна заключили муниципальный контракт на строительство в Заре трех домов для детей-сирот по 50 квартир в каждом.

Его цена составила 170 млн. 598 тыс. 750 рублей.

Она определена исходя из общей площади 150 квартир в соответствии с техническим заданием по 32 тыс. 495 рублей в текущих ценах за 1 кв. метр.

Генеральный подрядчик должен выполнить весь объем работ по контракту до конца марта 2019 года.