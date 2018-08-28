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В Пензе суд обязал «РЖД» устранить нарушения пожарной безопасности в ДК Дзержинского

08:07 | 28.08.2018 | Общество

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Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы возложил на ОАО «РЖД» обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, выявленные при эксплуатации и содержании дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского.

В Пензе суд обязал «РЖД» устранить нарушения пожарной безопасности в ДК Дзержинского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что во дворце культуры действует несколько секций и кружков, которые посещают около 100 несовершеннолетних, а также осуществляют деятельность шесть арендаторов — субъектов предпринимательской деятельности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

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В ведомстве отметили, что при этом был выявлен ряд нарушений — в зрительном зале для отделки стен применен материал, не отвечающий требованиям пожарной безопасности, не обеспечена надлежащая обработка огнезащитными составами деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, оформления, драпировки и фойе, отсутствовало эвакуационное освещение общих коридоров и лестничных клеток здания.

«В целях устранения выявленных нарушений федерального законодательства руководству дирекции социальной сферы ОАО «РЖД» транспортным прокурором в апреле 2018 года вносилось представление, однако действенных мер к устранению всех выявленных в ходе проверки нарушений принято не было, что послужило поводом для обращения в суд», — пояснили в пресс-службе.

В транспортной прокуратуре добавили, что по материалам прокурорской проверки руководитель дворца культуры привлечен ГУ МЧС России по Пензенской области к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» с наложением штрафа.

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