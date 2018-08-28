«Оренбуржье» с 1 сентября отменяет рейсы между Пензой и Казанью Общество

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Авиакомпания «Оренбуржье» планирует отменить перевозку пассажиров по субсидируемому маршруту из Пензы в Казань и в обратном направлении с 1 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

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По его словам, перевозчик известил о своем намерении правительство Пензенской области, а оно довело информацию до воздушной гавани.

«Мы, соответственно, обратились к ним [«Оренбуржью»], что мы категорически против, потому что данные перевозки являются субсидируемыми по Приволжскому федеральному округу, есть соответствующее постановление. […] Надо выполнять свои обязательства», — пояснил собеседник агентства.

Юрий Осколков отметил, что на письмо руководства аэропорта с призывом не прекращать авиасообщение от «Оренбуржья» был получен отрицательный ответ.

«Они объясняют, что нет технической возможности, то есть отсутствуют самолеты», — уточнил директор воздушной гавани, отметив при этом, что было направлено повторное письмо с доводами в пользу продолжения перелетов между Пензой и Казанью.

По его мнению, вероятность того, что компания «Оренбуржье» изменит свое решение, невелика, и с 1 сентября пассажирам придется возвращать билеты.

«Официально отменят — тогда надо сдавать. [...] Пока в расписании не сняли ничего», — сказал директор пензенского аэропорта.

Юрий Осколков отметил, что проведение новых торгов на осуществление авиаперелетов в период с сентября по декабрь 2018 года не планируется.

«Если в 2019 году будет опять предусмотрено выполнение данных полетов по субсидируемым перевозкам региональным, то опять [маршруты] будут выставляться на торги», — сказал директор аэропорта Пензы.

Согласно данным на сайте аэропорта, компания «Оренбуржье» выполняет полеты из Пензы в Казань и обратно пять раз в неделю на самолете Л-410.

По понедельникам, вторникам и четвергам отправление из Пензы предусмотрено в 9.40, по средам и пятницам — в 11.20.