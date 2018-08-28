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Форум городских сообществ состоится в Пензе 15 сентября

10:41 | 28.08.2018 | Общество

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Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Пятый форум городских сообществ, тема которого в 2018 году звучит как «Поднять живых», состоится на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в субботу, 15 сентября.

Форум городских сообществ состоится в Пензе 15 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он будет направлен на то, чтобы найти новых активистов, вдохновить существующие объединения на новые достижения и рассказать о ярких городских инициативах.

Участие в форуме будет бесплатным по предварительной регистрации на сайте.

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В рамках мероприятия запланированы интерактивные презентации сообществ из Пензенской области и других регионов. Федеральные эксперты выступят по значимым темам.

Во время нетворкинга участники смогут познакомиться друг с другом и объединиться ради решения актуальных задач.

Кроме этого, будут организованы презентации ресурсных площадок, сообщается на сайте регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз».

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