На месте установки памятника Загоскину в Пензе состоялся субботник Общество

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Субботник проведен на территории музея народного творчества в Пензе, где 21 сентября планируется установить памятник морскому офицеру, исследователю Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентию Загоскину.

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В уборке приняли участие студенты и педагоги Пензенского государственного университета, а также члены регионального отделения Русского географического общества. Они очистили территорию от сухих веток и листвы.

Добровольцы предложили повторить субботник после установки композиции, накануне церемонии открытия.

Член архитектурного бюро «Вещь!», которое проектировало памятник, Антон Белов проверил ход работ по изготовлению постамента под бюст путешественнику.

Все работы выполняются согласно графику, сообщает пресс-служба реготделения РГО.