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В Пензе судья отправил хулигана под арест, не установив его личность

13:22 | 29.08.2018 | Общество

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Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Судья назначил наказание в виде пяти суток административного ареста жителю Пензы, уличенному в мелком хулиганстве, не установив при этом его личность. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В Пензе судья отправил хулигана под арест, не установив его личность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во время отбытия наказания гражданин признался в том, что ввел в заблуждение сотрудников полиции при составлении протокола об административном правонарушении и суд при рассмотрении дела относительно своей личности, представившись именем родного брата и предъявив заявление о выдаче паспорта на последнего с похожей фотографией», — пояснили в областном надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что действующего удостоверения личности у нарушителя на тот момент не имелось, в связи с чем полиция и суд были лишены возможности проверить достоверность данных.

«В тот же день прокурор района принес протест на постановление о привлечении невиновного лица — брата правонарушителя — к административной ответственности», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в итоге злоумышленник был наказан под своим настоящим именем — судья назначил ему семь суток административного ареста, а постановление в отношении его брата было отменено.

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