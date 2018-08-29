Власти Заречного судятся из-за 20 купленных в лизинг автобусов, вышедших из строя Общество

Заречный, 29 августа 2018. PenzaNews. Комитет по управлению муниципальным имуществом Заречного Пензенской области пытается через суд добиться расторжения заключенных в мае 2013 года с ООО «Тинктура-консалтинг» контрактов, в рамках которых для города в лизинг было приобретено 20 автобусов, впоследствии вышедших из строя.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответчиком по делу выступает ООО «ИТР-Групп».

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены МП «Автотранс», ООО «Ликинский автобусный завод», ООО «Русские автобусы – группа ГАЗ», ООО «МАН Трак энд Бас РУС», MAN Truck & Bus AG (Германия), прокуратура Пензенской области, а также акционерный коммерческий банк «Московский вексельный банк» (АО).

Ближайшее заседание по делу назначено на 12 сентября.

До этого муниципальному предприятию «Автотранс» необходимо направить в адрес других участников разбирательства ряд документов, среди которых — результаты исследования двигателей внутреннего сгорания, установленных на автобусах «ЛиАЗ-529222», на предмет определения причин их поломки.

Читайте также

В Заречном на городские маршруты выпущено десять новых автобусов

Как пояснил директор МУ «Правовое управление» Сергей Савин, слова которого приводятся на официальном сайте администрации Заречного, независимые специалисты из числа научных сотрудников пензенских вузов сделали вывод о несоответствии двигателей заявленным техническим характеристикам, что в процессе эксплуатации привело к критическому износу цилиндров поршневой группы.

Ожидается, что данные материалы приобщат к делу, после чего будет назначена дополнительная экспертиза: если удастся доказать, что причиной выхода 20 автобусов из строя явилось несоответствие технических характеристик двигателей заявленным параметрам, а не неправильная эксплуатация, контракты, по которым ЗАТО должно расплачиваться за транспорт до 2020 года, будут расторгнуты. В этом случае городские власти будут освобождены от обязательств по оплате.