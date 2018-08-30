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В Пензе в День солидарности в борьбе с терроризмом состоится траурный митинг

16:40 | 30.08.2018 | Общество

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Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Траурное мероприятие состоится в сквере «Белые росы» на улице Максима Горького в Пензе около памятника воинам, погибшим в результате контртеррористических операций, в День солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в понедельник, 3 сентября.

В Пензе в День солидарности в борьбе с терроризмом состоится траурный митинг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что в нем примут участие ветераны спецслужб и правоохранительных органов, которые находились в горячих точках, учащиеся школ, воспитанники учреждений культуры и спорта.

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Они почтят память жертв террористических актов как среди гражданского населения, так и среди служащих.

Митинг состоится в 16.00, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

День солидарности в борьбе с терроризмом — одна из памятных дат, которая отмечается в стране ежегодно 3 сентября. Она напрямую связана с событиями в Беслане 1–3 сентября 2004 года, когда террористы захватили и удерживали в заминированном здании школы 1 тыс. 128 заложников — преимущественно детей, их родителей и сотрудников образовательного учреждения.

В результате погибли 333 человека, включая спасателей. Свыше 800 получили ранения различной степени тяжести.

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