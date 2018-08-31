В Пензе подготовлен законопроект о сохранении льгот женщинам с 55 и мужчинам с 60 лет Общество

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев внес в Законодательное собрание Пензенской области законопроект, предусматривающий сохранение региональных льгот женщинам с 55 и мужчинам с 60 лет.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, документ был подготовлен в рекордно короткие сроки в связи с предстоящей пенсионной реформой.

Он предлагает сохранить возрастные критерии по предоставлению мер соцподдержки для мужчин по достижении возраста 60 лет, для женщин — 55 лет. Смягчающие меры коснутся региональных льготников из числа ветеранов труда и военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц, квалифицированных специалистов и педагогических работников, проживающих в сельской местности.

Ожидается, что в пятницу, 31 августа, законопроект будет принят в первом чтении.

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Согласно официальным данным, в настоящее время на территории Пензенской области проживают 444 тыс. 537 пенсионеров.

На 1 января 2018 года мерами соцподдержки воспользовались 116 тыс. региональных льготников на общую сумму 1,8 млрд. рублей.

Они предоставляются в виде: ежемесячной денежной выплаты в размере 330 рублей; ежемесячной денежной компенсации за пользование услугами местной телефонной связи в размере 180 и 110 рублей для города и сельской местности соответственно; ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости услуг.

Средний размер выплаты на одного получателя составляет 1 тыс. 430 рублей.