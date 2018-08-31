Самострой на улице Суворова в Пензе снесут за счет бюджета Общество

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Денежные средства на снос самовольно возведенного строения на улице Суворова заложены в бюджет Пензы. Соответствующее решение принято в ходе 48-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 31 августа.

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Также за счет средств городского бюджета решено снести здание на Володарского, 89/3.

Как пояснила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, впоследствии администрация города планирует заявить регрессный иск, чтобы вернуть эти деньги.

При этом она отметила, что в городе насчитывается примерно 30 подобных объектов.

По мнению мэра Виктора Кувайцева, проводить снос за счет бюджета с последующим возмещением затраченных средств необходимо в тех случаях, когда самострои находятся на «красных линиях» и мешают городу развиваться.

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В качестве примера он привел ситуацию на улице Карпинского, где незаконно возведенный объект, располагавшийся неподалеку от монумента воинской и трудовой славы пензенцев, был демонтирован таким же образом.

«Нам надо это делать, иначе мы людям-то не можем объяснить — там же [на улице Суворова] жилой дом под окнами практически. Из года в год стоит этот недострой, самовольно возведенный. Мы, как бы проявляя лояльность, не можем проявить твердость власти — что мы можем это сделать, и город может дальше развиваться, особенно по «красным линиям», — отметил глава администрации Пензы, призвав депутатов поддержать внесение соответствующих изменений в бюджет муниципалитета.

В итоге по данному вопросу было принято положительное решение.