Андрей Фомин сообщил о долгах мэрии Пензы за перевозку дачников и льготников Общество

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Генеральный директор обществ с ограниченной ответственностью «Компания Дилижанс», «Корпорация Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс», депутат гордумы от округа №4 Андрей Фомин сообщил о наличии задолженности администрации Пензы перед частными организациями за перевозку дачников и представителей льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам.

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«Сегодня утром, когда мы еще спали или только проснулись и готовились к приезду сюда, в Пензенскую городскую думу, на линию вышли автобусы, которые повезли людей на дачи. Завтра эти автобусы тоже на линию выйдут, послезавтра — в воскресенье — тоже. […] Я хочу присутствующим сообщить, что все эти автобусы на дачи выходят только за счет личных средств перевозчиков», — сказал он в ходе 48-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 31 августа.

Андрей Фомин уточнил, что на сегодняшний день долг за перевозку дачников достиг 15 млн. рублей, причем заложенные на эти цели в бюджете города на 2018 год расходы изначально были несопоставимы с реальными затратами.

«Давать гарантии того, что завтра или послезавтра эти автобусы на дачи пойдут и повезут наших дачников — а это тысячи людей ежедневно — к месту назначения и обратно, я давать не могу», — отметил депутат.

Он добавил также, что по итогам 2017 года только по транспорту большой вместимости — без учета троллейбусов — долг города за перевозку льготников превысил 23 млн. рублей.

«Значительная часть этих денег подтверждена в суде исполнительными листами», — сказал Андрей Фомин, подчеркнув при этом, что деньги в установленные сроки перевозчикам все равно не поступили.

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«Когда задается вопрос: «А как мы будем возить льготников, если за них мы ничего не получаем?», ответ такой: «Вы льготников возите, вы обязаны это делать по закону, а вот по поводу денег не знаем». Конечно, мы будем возить людей. Другой вопрос — на что их возить, как их возить», — заявил руководитель транспортных компаний.

Он уточнил, что на сегодняшний день задолженность за перевозку льготников в 2018 года уже составила более 15 млн. рублей.

«Общая цифра задолженности только, еще раз говорю, по транспорту большой и малой вместимости, не включая троллейбусы, за 2017, 2018 годы и дачи — более 55 млн. рублей. А ведь это не муниципальное предприятие. Это не те предприятия, которые поддерживаются рукой государства. Это предприятия, которые сегодня живут, скажем так, за счет своих ресурсов, за счет своих возможностей, за счет своих займов, кредитов, банковских обязательств. Понимаю, что бюджет города носит очень дефицитный, мягко говоря, характер, [...] но я все-таки хотел бы обратить внимание на то, что пассажирский транспорт […] является одним из приоритетных и значимых направлений деятельности и городской администрации, и городской думы», — подчеркнул депутат.

В завершение своего выступления Андрей Фомин призвал членов профильной комиссии гордумы и представителей администрации Пензы, в том числе лично мэра Виктора Кувайцева, «не упускать вопрос транспортного обеспечения и работу с перевозчиками из своей сферы деятельности».