«Яндекс.Метрика» зафиксировала за август более 1 млн. просмотров страниц сайта «PenzaNews» Общество

Пенза, 1 сентября 2018. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» с 1 по 31 августа 2018 года превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные популярной системы веб-аналитики «Яндекс.Метрика».

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Согласно имеющимся цифрам, за последний летний месяц новостной интернет-ресурс посетители около 160 тыс. пользователей.

Таким образом, каждый читатель в среднем просматривал шесть страниц.

При этом время, проведенное на сайте, составило около 7,5 минут, что, по мнению ряда экспертов, является очень хорошим показателем для информационных порталов регионального уровня. По их словам, длительность пребывания указывает на то, насколько представленный контент является интересным и полезным для человека.

Всего с начала 2018 года сайт ИА «PenzaNews» посетили свыше 1,2 млн. пользователей, которые просмотрели его страницы более 8,7 млн. раз. Средняя продолжительность пребывания на интернет-ресурсе составила около 8 минут.

Данные других сервисов статистики — Google Analytics и Liveinternet — за минувший месяц кардинально не отличаются от цифр, представленных системой «Яндекс.Метрика», роль которой, как полагают некоторые исследователи сетевого рынка, в ближайшем будущем существенно возрастет.

По их мнению, это связано с запуском 31 августа 2018 года ранее анонсированного компанией «Яндекс» нового показателя — индекса качества сайта (ИКС), который отображает полезность ресурса для пользователей. При его расчете учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности посетителей, уровень доверия к ресурсу со стороны пользователей и «Яндекса», а также другие критерии.

Индикатор полезности пришел на смену тематическому индексу цитирования (ТИЦ), который был запущен в 1999 году. Пересчитывать ИКС «Яндекс» планирует примерно раз в месяц.

По данным на 1 сентября 2018 года, индекс качества сайта ИА «PenzaNews» составляет 2100 пунктов.

«PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензы и области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook , а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

За последние 11 лет на интернет-ресурсе опубликовано почти 130 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензенской области.

Агентство «PenzaNews» имеет богатый фотоархив, где собраны уникальные кадры из новейшей истории Пензы, а также собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.