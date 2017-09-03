Сайту ИА «PenzaNews» исполнилось 10 лет Общество

Пенза, 3 сентября 2017. PenzaNews. Десять лет со дня запуска в интернет сайта «PenzaNews» — первого частного независимого информационного агентства Пензенской области, беспрерывно работающего с 2007 года — исполнилось в воскресенье, 3 сентября.

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За десятилетний период на сайте опубликовано около 120 тыс. различных информационных материалов о событиях в Пензе и области, в том числе фоторепортажей.

Агентство «PenzaNews» располагает уникальными кадрами, которые уже вошли в новейшую историю региона, хотя еще совсем недавно они отражали лишь суть новостных событий. Это своеобразная летопись Пензы в фотографиях.

Кроме того, «PenzaNews» является единственным СМИ в Пензенской области, которое с июля 2011 года имеет регулярно обновляемую ленту новостей на английском языке.

Помимо пензенских новостей на двух языках, на сайте присутствуют блоки с интервью, мнениями, событиями в России и за рубежом, а также колонка аналитических материалов, статьи, интернет-опросы, биографии известных жителей Пензы и другие разделы.

В «PenzaNews», которое всегда уверенно проводило свою собственную информационную политику, никогда не было и нет цензуры, запретных тем или персон. При подготовке материалов журналисты руководствуются только внутренним чувством социальной ответственности и принятым в информагентстве форматом работы, основанным на принципах точности, честности и оперативности.

За 10 лет с сайта «PenzaNews» не было удалено ни одной новости по так называемым «политическим или экономическим мотивам» — по просьбе представителей власти или бизнеса, хотя они неоднократно поступали, в том числе в жесткой форме.

Редакция ИА «PenzaNews» гордится и дорожит репутацией проверенного, надежного и объективного источника информации, заслуживающего доверия.

Аудитория сайта в количественных показателях с 2009 года увеличилась как минимум в 10 раз — почти до 170 тыс. уникальных посетителей в месяц, а число просмотров страниц сайта — в 12 раз — и уже полгода держится на уровне более 1 млн.

При этом каждый пользователь, который заходит на сайт «PenzaNews», в среднем просматривает 7 страниц и проводит на нем более 5 минут, что является хорошим показателем для новостных региональных интернет-ресурсов.

Все новости ИА «PenzaNews» транслируются в социальные сети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков ежедневно получают их по электронной почте.

Другой важный показатель — индекс цитируемости. «PenzaNews» на протяжении уже многих лет было и остается самым цитируемым СМИ Пензы по версии компании «Яндекс».

Это говорит о высоком качестве контента, который ежедневно производят профессиональные журналисты и который интересен не только широкой аудитории, но также федеральным и даже зарубежным СМИ.

Корреспонденты информагентства «PenzaNews» многократно освещали крупные мероприятия с участием первых лиц государства, в том числе президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина и премьер-министра страны, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Агентство «PenzaNews» сегодня — это стабильно действующая независимая медиаструктура регионального уровня, не входящая ни в один из медиахолдингов.

«PenzaNews» имеет современную материально-техническую базу, в том числе собственный пресс-центр — комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий. Традиционно его гостями являются чиновники, политики, бизнесмены, руководители предприятий и общественные деятели, которые выражают свою точку зрения на происходящие в стране и мире события.