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Пензенский губернатор награжден медалью всемирного фестиваля молодежи и студентов

09:28 | 02.09.2018 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев награжден грамотой президента России Владимира Путина и памятной медалью XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоялся в Сочи в октябре 2017 года.

Пензенский губернатор награжден медалью всемирного фестиваля молодежи и студентов

Фото: Pnzreg.ru

Награды главе региона вручил главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков в ходе мероприятий в ПГУ в День знаний, в субботу, 1 сентября.

Иван Белозерцев отметил, что тем самым отмечены не только его заслуги, но и всех пензенцев и, прежде всего, молодежи.

«В конце Великой Отечественной войны наши земляки-победители написали на стене Рейхстага: «А мы из Пензы». Я хочу, чтобы эти слова звучали везде, где бы мы ни участвовали. Мы должны побеждать на всероссийских и международных конкурсах, в науке, в спорте, в искусстве, чтобы мы всегда и везде с гордостью говорили: «А мы из Пензы», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Фоторепортаж

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов

В октябре 2017 года делегация молодежи и студентов Пензенской области в составе 92 человек приняла участие в XIX всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Регион на фестивале представили студенты, преподаватели и ученые, члены некоммерческих организаций, рабочая молодежь.

В главном медиацентре был организован стенд Пензенской области, где проводилась интерактивная презентация региона, а также проходили встречи с гостями фестиваля.

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