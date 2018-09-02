EN
12:20:31 Воскресенье, 2 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор поздравил с праздником работников нефтегазовой отрасли

11:16 | 02.09.2018 | Общество

Печать

Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 2 сентября.

Пензенский губернатор поздравил с праздником работников нефтегазовой отрасли. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благодаря вашей плодотворной деятельности отрасль сегодня по праву является локомотивом отечественной экономики, ее гордостью и надежной опорой. Высочайший профессионализм, добросовестный труд, ответственное отношение к порученному делу, настойчивость и целеустремленность позволяют вам укреплять производственные мощности, широко внедрять в практику инновационные технологии, модернизировать инфраструктуру, успешно реализовывать перспективные проекты», — отметил глава региона.

Он поблагодарил ветеранов отрасли, которые подготовили себе достойную смену, щедро делясь с молодежью секретами мастерства и передавая свой опыт, умения и навыки.

«Выражаю уверенность, что и в дальнейшем, сохраняя и приумножая лучшие традиции предшественников, российские нефтяники и газовики будут работать так же четко и слаженно, внесут весомый вклад в динамичное развитие социально-экономического потенциала страны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе 1 сентября выявлено нарушение правил продажи алкоголя Жительница Самары подозревается в мошенничестве при покупке одежды в Пензе
Мэр Пензы поставил задачу вернуть горячую воду в два дома в Ахунах к 4 сентября На работе и дома у Олега Звонова прошли обыски
В Пензе в третий раз состоялся фестиваль детского кино «Солнечный круг» Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем знаний
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама