Пензенский губернатор поздравил с праздником работников нефтегазовой отрасли Общество

Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 2 сентября.

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«Благодаря вашей плодотворной деятельности отрасль сегодня по праву является локомотивом отечественной экономики, ее гордостью и надежной опорой. Высочайший профессионализм, добросовестный труд, ответственное отношение к порученному делу, настойчивость и целеустремленность позволяют вам укреплять производственные мощности, широко внедрять в практику инновационные технологии, модернизировать инфраструктуру, успешно реализовывать перспективные проекты», — отметил глава региона.

Он поблагодарил ветеранов отрасли, которые подготовили себе достойную смену, щедро делясь с молодежью секретами мастерства и передавая свой опыт, умения и навыки.

«Выражаю уверенность, что и в дальнейшем, сохраняя и приумножая лучшие традиции предшественников, российские нефтяники и газовики будут работать так же четко и слаженно, внесут весомый вклад в динамичное развитие социально-экономического потенциала страны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.