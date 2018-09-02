Детей из сгоревшего дома на улице Брестской в Пензе собрали в школу Общество

Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Дети из семей, проживавших в шестиквартирном деревянном доме №33 на улице Брестской в Пензе, который сгорел 30 августа, обеспечены необходимой одеждой, обувью и школьными принадлежностями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«В первую очередь вам нужно воспользоваться правом заселиться в жилье маневренного фонда. Важно, чтобы была крыша над головой», — сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший погорельцев в воскресенье, 2 сентября.

Он предложил помочь в определении детей в школу или детский сад в районе по месту нахождения маневренного жилья.

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Главе администрации Первомайского района города Лидии Беляковой Виктор Кувайцев поручил организовать транспорт для перевозки личных вещей и проконтролировать выдачу материальной помощи.

«Для начала решим вопрос с жильем, а дальше будем вместе разбираться с тем, что делать с вашим домом, насколько он подлежит восстановлению», — пояснил он.

Кроме того, мэр помог родителям приобрести для больного ребенка ингалятор.

Для погорельцев организована бесплатная доставка продуктов питания.