EN
17:52:31 Воскресенье, 2 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Детей из сгоревшего дома на улице Брестской в Пензе собрали в школу

15:17 | 02.09.2018 | Общество

Печать

Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Дети из семей, проживавших в шестиквартирном деревянном доме №33 на улице Брестской в Пензе, который сгорел 30 августа, обеспечены необходимой одеждой, обувью и школьными принадлежностями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Детей из сгоревшего дома на улице Брестской в Пензе собрали в школу

Фото: Penza-gorod.ru

«В первую очередь вам нужно воспользоваться правом заселиться в жилье маневренного фонда. Важно, чтобы была крыша над головой», — сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший погорельцев в воскресенье, 2 сентября.

Он предложил помочь в определении детей в школу или детский сад в районе по месту нахождения маневренного жилья.

Читайте также

Погорельцам с улицы Брестской в Пензе предоставят маневренное жилье

Главе администрации Первомайского района города Лидии Беляковой Виктор Кувайцев поручил организовать транспорт для перевозки личных вещей и проконтролировать выдачу материальной помощи.

«Для начала решим вопрос с жильем, а дальше будем вместе разбираться с тем, что делать с вашим домом, насколько он подлежит восстановлению», — пояснил он.

Кроме того, мэр помог родителям приобрести для больного ребенка ингалятор.

Для погорельцев организована бесплатная доставка продуктов питания.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области намечено развивать Золотаревское городище В Пензе 14 сентября откроют фотовыставку экспонатов кунсткамеры, привезенных Загоскиным
Виктор Кувайцев остался доволен качеством плитки для площади Ленина в Пензе В Сердобске ссора двоих мужчин закончилась поножовщиной
В сквере рядом с пединститутом в Пензе подготовлены основания под тематические площадки Пензенский губернатор поздравил с праздником работников нефтегазовой отрасли
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама