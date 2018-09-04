EN
19:48:41 Вторник, 4 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В нескольких пензенских селах нет источников противопожарного водоснабжения — прокуратура

10:10 | 04.09.2018 | Общество

Печать

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Некоторые села с числом жителей более 50 человек в четырех районах Пензенской области оказались не обеспечены источниками воды для тушения пожара. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В нескольких пензенских селах нет источников противопожарного водоснабжения — прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве отметили, что нарушения выли выявлены в ходе прокурорской проверки проверки исполнения органами местного самоуправления возложенных на них полномочий в сфере пожарной безопасности.

«Установлено, что в отдельных селах Белинского, Земетчинского, Пензенского и Шемышейского районов в нарушение требований не имеется источников наружного противопожарного водоснабжения — гидрантов, водоемов, водонапорных башен, пирсов», — пояснили в пресс-службе.

В областной прокуратуре добавили, что для устранения нарушений прокуроры районов внесли руководителям органов местного самоуправления 16 представлений, они находятся на рассмотрении.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе вступило в силу решение о компенсации в пользу автомобилиста, сбившего жеребят В Пензе подросток погиб, упав с пятого этажа
Пензенский госуниверситет и Mail.Ru Group договорились о сотрудничестве Купринский праздник состоится в Наровчате 8 сентября
В Пензенской области в отношении матери возбуждено дело за жестокое обращение с дочерью Более 5 тыс. детей из пензенских малообеспеченных семей получили помощь к школе
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама