В нескольких пензенских селах нет источников противопожарного водоснабжения — прокуратура Общество

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Некоторые села с числом жителей более 50 человек в четырех районах Пензенской области оказались не обеспечены источниками воды для тушения пожара. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ведомстве отметили, что нарушения выли выявлены в ходе прокурорской проверки проверки исполнения органами местного самоуправления возложенных на них полномочий в сфере пожарной безопасности.

«Установлено, что в отдельных селах Белинского, Земетчинского, Пензенского и Шемышейского районов в нарушение требований не имеется источников наружного противопожарного водоснабжения — гидрантов, водоемов, водонапорных башен, пирсов», — пояснили в пресс-службе.

В областной прокуратуре добавили, что для устранения нарушений прокуроры районов внесли руководителям органов местного самоуправления 16 представлений, они находятся на рассмотрении.