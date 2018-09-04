В Пензе увеличат число сезонных ярмарок Общество

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Количество сезонных ярмарок будет увеличено на территории Пензы. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Надо, чтобы у наших жителей было больше возможностей закупить продукцию местного сельхозпроизводителя по низким ценам, сделать запасы овощей на зиму. Надо предусмотреть наибольшее количество торговых площадок в жилых микрорайонах Пензы, чтобы покупателям не нужно было ехать в центр, а они смогли бы приобрести продукты рядом со своими домами», — сказал глава региона.

Губернатор призвал довести до аграриев информацию о ярмарках, в том числе о конкретных торговых площадках, через глав муниципальных образований.

«Для сельхозпроизводителей торговые места на ярмарках выходного дня должны предоставляться безвозмездно. Таким образом мы поможем нашим аграриям реализовывать выращенную и переработанную сельхозпродукцию на более выгодных условиях, поддержим малый и средний бизнес, работающий в сфере АПК», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга Жовтяк, в настоящий момент для размещения дополнительных ярмарок выходного дня рассматривается около 40 мест в разных районах Пензы.