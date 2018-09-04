В Пензе начнут реализовывать программу «Чистый город» Общество

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Реализация программы «Чистый город» будет начата в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«Проблема, связанная со своевременным вывозом мусора и ликвидации навалов, стала бичом города. В любой работе нужна система, поэтому будет реализовываться городская программа «Чистый город», первый этап которой — «Город без свалок», а второй — «Зеленых зон в Пензе — больше», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 4 сентября.

По словам Виктора Кувайцева, сначала будет выработан механизм ликвидации и недопущения навалов мусора, а затем начнут воплощать в жизнь общественные инициативы по озеленению городских пространств.

Мэр поручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину вместе со специалистами проработать этот вопрос и представить предложения к концу текущей недели, сообщает пресс-служба мэрии.