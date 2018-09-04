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В Пензе начнут реализовывать программу «Чистый город»

13:22 | 04.09.2018 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Реализация программы «Чистый город» будет начата в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе начнут реализовывать программу «Чистый город». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проблема, связанная со своевременным вывозом мусора и ликвидации навалов, стала бичом города. В любой работе нужна система, поэтому будет реализовываться городская программа «Чистый город», первый этап которой — «Город без свалок», а второй — «Зеленых зон в Пензе — больше», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 4 сентября.

По словам Виктора Кувайцева, сначала будет выработан механизм ликвидации и недопущения навалов мусора, а затем начнут воплощать в жизнь общественные инициативы по озеленению городских пространств.

Мэр поручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину вместе со специалистами проработать этот вопрос и представить предложения к концу текущей недели, сообщает пресс-служба мэрии.

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