Пензенское «Спецбюро» погасило долг перед работниками в сумме почти 2 млн. рублей Общество

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. МУП «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы», занимающееся похоронами, полностью погасило задолженность по заработной плате за июнь–июль 2018 года перед 100 сотрудниками в сумме 1,9 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Как пояснили в ведомстве, нарушения были выявлены в результате проверки прокуратуры, после чего в суд были направлены заявления о взыскании заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены.

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«По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Постановлением государственной инспекции труда в Пензенской области директор МУП «Спецбюро» оштрафован на 10 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении за повторную невыплату в установленный срок заработной платы.

«С целью устранения нарушений закона директору юридического лица прокурор внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, главный бухгалтер предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности», — добавили в надзорном ведомстве.