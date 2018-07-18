Мэр Пензы нацелил нового директора «Спецбюро» на вывод МУПа из кризиса Экономика

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев нацелил нового директора МУП «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» Михаила Сарафанникова на вывод из кризиса предприятия, накопившего долги по зарплате, а также перед поставщиками.

Фото: Penza-gorod.ru

«Муниципальные предприятия должны приносить доход в бюджет, а не рассчитывать на дотации городской казны», — сказал глава администрации Пензы в ходе визита в МУП «Спецбюро» в среду, 18 июля.

В свою очередь Михаил Сарафанников проинформировал об актуальном положении дел и мерах, которые намечено предпринять для исправления ситуации.

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В ходе встречи Виктор Кувайцев также обсудил с главным бухгалтером и экономистом МУПа причины, которые привели к крупной задолженности, сообщает пресс-служба мэрии.

11 июля 2018 года глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии обратил внимание подчиненных на выявленные факты нерационального расходования бюджетных средств и ресурсов. Он привел конкретные примеры, один из которых касался деятельности МУП «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы».

По словам Виктора Кувайцева, заместитель директора МУП «Спецбюро» предоставлял в пользование площади предприятия под похоронное агентство, которым владеет его супруга, хотя организация имеет долги по зарплате.

На следующий день было принято решение о смене руководства предприятия — бывший заместитель главы администрации Железнодорожного района Пензы Михаил Сарафанников был назначен на должность директора, которую до этого занимал Вадим Костин.

