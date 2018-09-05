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Пензенский горком КПРФ заявил, что не имеет отношения к акции «Позорный полк»

10:03 | 05.09.2018 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский городской комитет КПРФ распространил заявление о том, что он не имеет отношения к акции «Позорный полк», состоявшейся в парке «Комсомольский» 2 сентября.

Пензенский горком КПРФ заявил, что не имеет отношения к акции «Позорный полк». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В тексте, в частности, отмечается, что в этот день в Пензе на территории, где возможно проведение публичных мероприятий без уведомления органов власти, прошли пикеты, организованные отдельно «Левым фронтом» и КПРФ.

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«Причиной проведения мероприятий было несогласие с проводимой правительством пенсионной реформой. На данной акции представителями «Левого фронта» демонстрировались плакаты, изображающие политических деятелей, поддержавших повышение пенсионного возраста. Плакаты содержали надпись «Позорный полк». Пензенский горком КПРФ не может согласиться с таким подходом, поскольку такое название ассоциируется с «Бессмертным полком», который является священным для каждого патриота своей Родины. В этой связи мы заявляем, что не имеем отношения к акции «Позорный полк», организатором которой выступило местное отделение «Левого фронта», — говорится в тексте заявления, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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