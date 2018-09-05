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В Пензе подсветили «Глобус»

11:07 | 05.09.2018 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. Подсветка монумента «Глобус» на площади Дружбы в Пензе организована для улучшения архитектурного облика города.

В Пензе подсветили «Глобус»

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Пензы» для этого привлекло инвестора.

На его средства был проложен электрический кабель, смонтированы четыре отдельно стоящих светильника, позволяющие равномерно подсветить конструкцию в темное время суток.

В настоящее время подсветка подключена к сетям уличного освещения Пензы.

Монумент «Глобус» установлен на площади Дружбы в Пензе, которую образует пересечение трех улиц — Суворова, Бекешской и 8 Марта — в декабре 1972 года. Сооружение олицетворяет земной шар и символизирует международную дружбу.

В высоту вместе с постаментом он достигает 13 метров. Диаметр шара составляет 8 метров.

Капитальная реконструкция монумента проведена в начале 2000-х годов.

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