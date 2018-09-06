В Пензе заложен первый камень в основание памятника Василию Глазунову Общество

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Памятник первому командующему Воздушно-десантными войсками, дважды Герою Советского Союза Василию Глазунову планируется открыть в микрорайоне «Арбековская застава» в Пензе, одна из улиц которого носит его имя.

Фото: Pnzreg.ru

Первый камень в основание монумента заложен в ходе церемонии, состоявшейся в минувшую среду, 5 сентября.

В числе почетных гостей на нее были приглашены участники автопробега, посвященного 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, в том числе руководитель Союза десантников России Валерий Востротин.

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«Радует, что принято решение установить современный памятник вашему знаменитому земляку. Все командующие ВДВ считают Василия Глазунова своим учителем», — отметил Валерий Востротин.

Он пояснил, что организованный по случаю векового юбилея училища автопробег проходит по европейской части России — от Самары до Рязани.

«В каждом городе мы будем показывать видеозаписи закладки камня нашему великому главнокомандующему», — цитирует Валерия Востротина пресс-служба облправительства.