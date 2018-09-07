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«Пензгорстройзаказчик» без уведомления дольщиков перенес срок окончания стройки в Арбеково

13:15 | 07.09.2018 | Общество

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Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. МУП «Пензгорстройзаказчик» без уведомления дольщиков о невозможности окончания во II квартале 2018 года строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке на проспекте Строителей перенес срок на III квартал, при этом работы на объекте не приостанавливались. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Пензгорстройзаказчик» без уведомления дольщиков перенес срок окончания стройки в Арбеково. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При выходе работника прокуратуры в конце августа 2018 года на место осуществления застройщиком своей деятельности были выявлены отклонения от примерного плана-графика», — пояснили в областном надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на тот момент не была выполнена часть работ, запланированных на март текущего года и даже на 2017 год.

«По выявленным нарушениям законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов прокуратурой Октябрьского района Пензы в адрес застройщика внесено представление», — сказали в ведомстве.

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