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Объявленная в розыск глухонемая пенсионерка нашлась в пензенском баре

14:23 | 07.09.2018 | Общество

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Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Глухонемая пенсионерка, находившаяся в розыске как утратившая связь с родственниками, обнаружена в одном из баров, расположенных на улице Чаадаева в Пензе.

Объявленная в розыск глухонемая пенсионерка нашлась в пензенском баре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в заведении сработала кнопка тревожной сигнализации, в связи с чем на место прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны.

«К стражам порядка обратился администратор, который пояснил, что некоторое время назад в бар пришла пожилая женщина, как выяснилось, глухонемая. Она, используя язык жестов, попросила вызвать сотрудников правоохранительных органов. Для выяснения ее личности сотрудники Росгвардии предложили ей лист бумаги и ручку. Получив необходимую информацию, стражи порядка связались с дежурной частью. В итоге было установлено, что 92-летняя гражданка находится в розыске как утратившая связь с близкими», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что затем женщина была доставлена в отдел полиции, где сотрудники связались с ее родственниками.

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