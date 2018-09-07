Пензенские активисты РГО посетят Среднюю Азию с экспедицией «Современный этномир» Общество

Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Старт этнографической экспедиции «Современный этномир», организованной региональным отделением Русского географического общества, будет дан в Пензе 1 октября. Об этом руководитель экспедиции, председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов проинформировал ректора Пензенского государственного университета Александра Гулякова в ходе встречи, состоявшейся в пятницу, 7 сентября.

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Он уточнил, что первой точкой маршрута станет Узбекистан.

«Мы посетим Ташкент, Самарканд и Бухару», — пояснил Игорь Пантюшов.

По его словам, участники экспедиции будут изучать культуру, быт и традиции этнических русских и других русскоговорящих народов, проживающих на территории постсоветского пространства Средней Азии.

В свою очередь Александр Гуляков пожелал активистам удачной поездки и выразил готовность помочь с организацией круглого стола и фотовыставки в ПГУ по итогам путешествия, сообщает пресс-служба вуза.