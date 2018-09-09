На фестивале «Наша Кузница» в Кузнецке побывали почти 10 тыс. человек — мэрия Общество

Кузнецк, 9 сентября 2018. PenzaNews. Почти 10 тыс. человек приняли участие в четвертом фестивале предпринимателей «Наша кузница», который состоялся в Кузнецке Пензенской области в минувшую субботу, 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Почетными гостями мероприятия стали уроженцы Кузнецка — преподаватель Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков Вячеслав Артюхин, первый заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Атякин и руководитель детской эстрадно-джазовой студии «Сахар», участница военной операции в Сирии Мирослава Кузьмина.

В рамках фестиваля состоялось награждение победителей городской олимпиады по точным наукам в разных дисциплинах — Дмитрия Сукова из школы №15, Алексея Бубнова из школы №10, Александра Лаптева из школы №16 и Даниила Плешакова из школы №2.

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Затем по главной площади Кузнецка парадом прошли представители трудовых коллективов и 1 тыс. первоклассников, после чего состоялась презентация спортивных школ.

Впервые на фестивале была организована благотворительная акция «Кузница добра», в рамках которой каждый желающий мог адресно помочь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Кроме того, прошла спортивная эстафета с участием команд мебельных, швейных производств и пищевой промышленности.

Во время концерта выступили творческие коллективы Кузнецка и уроженцы города. Вечером на сцену вышли группы LosTradition и Trubetskoy. Завершился праздник фейерверком.