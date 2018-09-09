EN
17:04:35 Воскресенье, 9 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На фестивале «Наша Кузница» в Кузнецке побывали почти 10 тыс. человек — мэрия

10:56 | 09.09.2018 | Общество

Печать

Кузнецк, 9 сентября 2018. PenzaNews. Почти 10 тыс. человек приняли участие в четвертом фестивале предпринимателей «Наша кузница», который состоялся в Кузнецке Пензенской области в минувшую субботу, 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На фестивале «Наша Кузница» в Кузнецке побывали почти 10 тыс. человек — мэрия

Фото: Gorodkuzneck.ru

Почетными гостями мероприятия стали уроженцы Кузнецка — преподаватель Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков Вячеслав Артюхин, первый заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрий Атякин и руководитель детской эстрадно-джазовой студии «Сахар», участница военной операции в Сирии Мирослава Кузьмина.

В рамках фестиваля состоялось награждение победителей городской олимпиады по точным наукам в разных дисциплинах — Дмитрия Сукова из школы №15, Алексея Бубнова из школы №10, Александра Лаптева из школы №16 и Даниила Плешакова из школы №2.

Читайте также

Заречный отмечает 60-летие

Затем по главной площади Кузнецка парадом прошли представители трудовых коллективов и 1 тыс. первоклассников, после чего состоялась презентация спортивных школ.

Впервые на фестивале была организована благотворительная акция «Кузница добра», в рамках которой каждый желающий мог адресно помочь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Кроме того, прошла спортивная эстафета с участием команд мебельных, швейных производств и пищевой промышленности.

Во время концерта выступили творческие коллективы Кузнецка и уроженцы города. Вечером на сцену вышли группы LosTradition и Trubetskoy. Завершился праздник фейерверком.

Загрузка...
Читайте также
Жителя Кондоля заподозрили в краже 18 тюков соломы Футболистка пензенской «Лагуны-УОР» Оксана Пегова вышла замуж
В Беково мужчина получил пять суток ареста за удар табуретом по голове В пензенском зоопарке впервые состоится фестиваль «Смышленый совенок»
В Пензе возбуждено дело о попытке сбыта почти 500 граммов наркотика За ремонтом улицы Попова в Пензе будет следить куратор от УКСа
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама