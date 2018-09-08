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Заречный отмечает 60-летие

09:00 | 08.09.2018 | Общество

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Заречный, 8 сентября 2018. PenzaNews. Основные торжества, посвященные 60-летию со дня основания Заречного Пензенской области, пройдут в субботу, 8 сентября.

Заречный отмечает 60-летие

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Старт праздничным мероприятиям в 10.00 даст шествие трудовых коллективов в центре города.

Одновременно с этим в парке культуры и отдыха «Заречье» будет работать музей под открытым небом. Экспозиция, получившая название «Заречный: вчера, сегодня, завтра», позволит горожанам окунуться в воспоминания и почувствовать атмосферу прошлых десятилетий.

Во второй половине дня запланированы выступления творческих коллективов города. Так, в 16.00 у дворца культуры «Современник» начнется концертная программа «Ты с музыкой этой рождался, мой город».

Ожидается, что после этого участники праздничных торжеств переместятся на городской стадион, где с 19.00 до 21.30 пройдет большой концерт. На сцену выйдут местные артисты, а также участники проекта «10 песен атомных городов».

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Специальным гостем вечера станет рок-музыкант, заслуженный артист РФ Евгений Маргулис, хорошо знакомый публике в том числе благодаря творчеству в составе групп «Машина времени» и «Воскресение».

После концерта состоится фейерверк, который станет финальным аккордом торжеств.

В воскресенье, 9 сентября, праздничные мероприятия продолжатся, хотя и будут не такими масштабными.

После обеда в зоне отдыха «Лесная» будет организована развлекательная программа «Яркие краски города»; на площади Ленина — конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов, спецтранспорта и механизаторов; в 17.00 в ЦПКиО — концерт духового оркестра «Навстречу молодости».

В завершение двухдневного праздничного марафона — в 21.00 — в зоне отдыха «Лесная» жителей ждет вечернее шоу «Фонарики на воде».

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