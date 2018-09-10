Банк «Кузнецкий» выступил партнером фестиваля «Наша кузница» Общество

Кузнецк, 10 сентября 2018. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» выступил партнером IV фестиваля местных товаропроизводителей «Наша кузница», состоявшегося в Кузнецке Пензенской области при поддержке городской администрации.

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

В этом году мероприятие проводилось под эгидой кузнецкого землячества.

Для жителей и гостей города было организовано восемь тематических площадок, каждая из которых отличалась своим колоритом.

Так, на улице Московской была развернута «Кузнецкая ярмарка», по соседству — «Кузнецкая трапеза». В сквере у мэрии самых юных участников ждала «Земля сказок» с квестами, костюмированными героями известных произведений и спектаклем от театр-студии «Альт».

Впервые на фестивале состоялась благотворительная акция «Кузница добра», в рамках которой каждый желающий мог оказать адресную помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Как партнер фестиваля банк «Кузнецкий» организовал специальную интерактивную площадку, на которой можно было отдохнуть всей семьей.

Завершилось мероприятие выступлением приглашенных артистов — групп LosTradition и Trubetskoy, а финальным аккордом городского праздника стал фейерверк.

«Уверен, что данный фестиваль стал одним из наиболее значимых культурных событий Кузнецка, а жители и гости города получили огромное удовольствие», — отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.