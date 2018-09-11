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В районе улицы Циолковского в Пензе изменено движение общественного транспорта

10:50 | 11.09.2018 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Движение общественного транспорта временно изменено в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на тепломагистрали в районе дома №27 на улице Циолковского в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В районе улицы Циолковского в Пензе изменено движение общественного транспорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В мэрии пояснили, что изменения будут действовать ориентировочно до конца предстоящего воскресенья, 16 сентября.

Так, автобусы большого и малого классов №№ 2Т, 13, 17, 18, 25, 27, 31, 70 и 71 с улицы Циолковского будут двигаться по улицам Ударной, Воровского, Беляева и далее по маршрутам.

Троллейбусы №2 с проспекта Победы поедут по улицам Беляева, Циолковского, Леонова, Гагарина, Ленина, проспекту Победы, улице Коммунистической и далее по привычной схеме.

Движение троллейбусов №1 и №9 приостановлено.

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