В районе улицы Циолковского в Пензе изменено движение общественного транспорта
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Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Движение общественного транспорта временно изменено в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на тепломагистрали в районе дома №27 на улице Циолковского в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В мэрии пояснили, что изменения будут действовать ориентировочно до конца предстоящего воскресенья, 16 сентября.
Так, автобусы большого и малого классов №№ 2Т, 13, 17, 18, 25, 27, 31, 70 и 71 с улицы Циолковского будут двигаться по улицам Ударной, Воровского, Беляева и далее по маршрутам.
Троллейбусы №2 с проспекта Победы поедут по улицам Беляева, Циолковского, Леонова, Гагарина, Ленина, проспекту Победы, улице Коммунистической и далее по привычной схеме.
Движение троллейбусов №1 и №9 приостановлено.