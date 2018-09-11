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Мэр предложил обустроить парковку на месте мусорки на улице Попова в Пензе

14:14 | 11.09.2018 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил обустроить парковочные места на улице Попова на том участке, где в настоящее время установлена контейнерная площадка.

Мэр предложил обустроить парковку на месте мусорки на улице Попова в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

«Территорию нужно использовать максимально рационально. В перспективе на этом месте можно было бы обустроить парковочное пространство, территория позволяет. Рассмотрите такой вариант», — сказал он, обращаясь к своему заместителю Магомеду Агамагомедову в ходе выезда на место во вторник, 11 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время ведется капитальный ремонт, который стал возможен в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» благодаря экономии средств на других объектах.

Рабочие занимаются расширением проезжей части, которая будет иметь две полосы по 3,5 метра каждая, и установкой бортового камня.

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