Мэр предложил обустроить парковку на месте мусорки на улице Попова в Пензе Общество

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил обустроить парковочные места на улице Попова на том участке, где в настоящее время установлена контейнерная площадка.

Фото: Penza-gorod.ru

«Территорию нужно использовать максимально рационально. В перспективе на этом месте можно было бы обустроить парковочное пространство, территория позволяет. Рассмотрите такой вариант», — сказал он, обращаясь к своему заместителю Магомеду Агамагомедову в ходе выезда на место во вторник, 11 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время ведется капитальный ремонт, который стал возможен в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» благодаря экономии средств на других объектах.

Рабочие занимаются расширением проезжей части, которая будет иметь две полосы по 3,5 метра каждая, и установкой бортового камня.