В Пензе намечено оптимизировать работу общественного транспорта Общество

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Рабочая группа, которой предстоит изучить возможные варианты оптимизации маршрутов общественного транспорта, будет создана в Пензе. Соответствующее решение принял мэр Виктор Кувайцев.

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«Необходимо подготовить предложения по оптимизации маршрутной сети города с учетом нюансов, связанных с финансовой составляющей, а также эффективностью использования общественного транспорта», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 12 сентября.

По словам главы администрации Пензы, на данном этапе не стоит задачи взаимоисключить какие-либо маршруты.

«Нам важно организовать транспортную систему так, чтобы это был самый приемлемый вариант во всех отношениях, том числе с точки зрения разгрузки улично-дорожной сети», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.