Движение транспорта недалеко от пензенского автовокзала затруднено из-за ДТП Общество

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Движение автотранспорта затруднено на улице Сурской в Пензе из-за ДТП, произошедшего напротив автозаправочного комплекса «Союз».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, столкнулись «Chevrolet Lanos» и «ВАЗ-2110», следовавшие в направлении улицы Каракозова.

Автомобили не получили сильных механических повреждений. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Машины фактически перекрыли единственную полосу движения в этом направлении. В связи с этим автомобилистам приходится либо выезжать на встречную», либо нарушать ПДД и огибать место ДТП справа — по бордюру и газону.

При этом так поступают не только владельцы легковых машин, но и водители общественного транспорта.