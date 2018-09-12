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Движение транспорта недалеко от пензенского автовокзала затруднено из-за ДТП

18:19 | 12.09.2018 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Движение автотранспорта затруднено на улице Сурской в Пензе из-за ДТП, произошедшего напротив автозаправочного комплекса «Союз».

Движение транспорта недалеко от пензенского автовокзала затруднено из-за ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, столкнулись «Chevrolet Lanos» и «ВАЗ-2110», следовавшие в направлении улицы Каракозова.

Автомобили не получили сильных механических повреждений. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Машины фактически перекрыли единственную полосу движения в этом направлении. В связи с этим автомобилистам приходится либо выезжать на встречную», либо нарушать ПДД и огибать место ДТП справа — по бордюру и газону.

При этом так поступают не только владельцы легковых машин, но и водители общественного транспорта.

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