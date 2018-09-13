В Пензе из-за «Кросса нации» временно перекроют несколько улиц Общество

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения утверждена в Пензе в связи с проведением всероссийской акции «Кросс нации – 2018», старт которой будет дан в створе улиц Окружной и Зеленодольской — в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» — в предстоящую субботу, 15 сентября.

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С 8.00 до 13.30 в этот день будет запрещен проезд по улице Окружной от улицы Курской до улицы Мира. Общественного транспорта ограничения коснутся с 10.00.

Также с 8.00 до окончания массового мероприятия нельзя будет проехать по дублеру улицы Окружной от дороги, ведущей в Малую Валяевку, до улицы Окружной, по улицам Зеленодольской и Мира от дублера улицы Окружной до Окружной.

Кроме того, с 6.00 до 13.30 будет ограничена стоянка на задействованном в проведении «Кросса Нации» участке улицы Зеленодольской, сообщает пресс-служба мэрии.