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Пенза присоединится к «Кроссу нации»

14:03 | 10.09.2018 | Спорт

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Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Жители Пензы присоединятся к всероссийской акции «Кросс нации – 2018», старт которой будет дан в створе улиц Окружной и Зеленодольской — в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» — в предстоящую субботу, 15 сентября.

Пенза присоединится к «Кроссу нации». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, регистрация участников начнется в 8.30, а церемония открытия соревнований состоится в 10.45.

На 11.00 запланирован старт спортсменов, которым будет предложено преодолеть дистанции 6, 8 и 12 км, а также массовый забег на 4 км.

Спустя 10 минут побегут юные пензенцы. Для них дистанция будет символической — 2018 метров, что соответствует году проведения акции.

Маршрут будет пролегать по улицам Окружной, Мира, дороге-дублеру и Олимпийской аллее.

Финишировать участники «Кросса нации» будут на улице Окружной и Олимпийской аллее в зависимости от протяженности дистанции.

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