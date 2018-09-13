Пензенскому авиаклубу ДОСААФ планируется присвоить имя Валентины Гризодубовой Общество

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Имя советской летчицы, первой женщины Героя Советского Союза полковника Валентины Гризодубовой планируется присвоить автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Пензенский авиационно-спортивный клуб общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

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Соответствующий вопрос включен в повестку 12-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 21 сентября.

Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту, это не потребует дополнительного финансирования из бюджета Пензенской области, все расходы возьмет на себя АНО.

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Валентина Гризодубова родилась 27 апреля 1909 года в Харькове в семье изобретателя и летчика Степана Гризодубова.

В 14 лет совершила первый полет на планере. Занималась планерным спортом.

В октябре 1937 года установила пять мировых авиационных рекордов для женщин на легкомоторных самолетах.

24–25 сентября 1938 года в качестве командира экипажа совершила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, установив международный женский рекорд дальности полета — за 26 часов 29 минут покрыто расстояние в 6 тыс. 450 км.

Во время Великой Отечественной войны, с марта 1942 года по октябрь 1943 года, командовала 101-м авиаполком Авиации дальнего действия. На май 1943 года лично совершила около 200 боевых вылетов, в том числе 132 ночных.

Умерла 28 апреля 1993 года, похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.