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Пензенский «Самоварник» намечено открыть к концу года

18:16 | 13.09.2018 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Ресторан «Самоварник» планируется открыть к концу 2018 года на месте одноименного кафе в Пензе, существовавшего в советское время. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил ресторатор Валерий Сафронов, курирующий восстановление объекта.

Пензенский «Самоварник» намечено открыть к концу года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что в период перестройки собственники здания неоднократно менялись, но уже более 20 лет им владеет известный пензенский музыкант Семен Гольцман.

«Пришло время его возродить, несколько изменив проект в сторону улучшения некоторых качественных характеристик. Здание было по размеру очень маленькое», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после реконструкции помещение, разделенное на несколько тематических зон, сможет вместить до 80 человек.

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«Ресторан в обычном формате здесь не будет экономически выгоден, потому что тут нет людей, которые проходят мимо, поэтому он будет ориентирован на корпоративное обслуживание. Мы стремимся к тому, чтобы это место стало притягательным для приятных людей, компаний, которые отмечают свои дни рождения, юбилеи и так далее», — добавил ресторатор.

Он уточнил, что в обновленном здании также планируется проводить творческие вечера и мастер-классы, способствующие возрождению интереса к игре на духовых инструментах.

Валерий Сафронов отметил, что в перспективе «Самоварник» может стать ресторанно-гостиничным комплексом.

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