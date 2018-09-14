«Пензенская правда» вошла в число 10 лучших газет России Общество

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Областная газета «Пензенская правда» в четвертый раз стала лауреатом конкурса «10 лучших газет России».

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Награждение победителей состоялось в рамках «Инфорума» Союза журналистов России (СЖР) и фестиваля региональных СМИ в Челябинске в минувший четверг, 13 сентября.

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Как сообщается на сайте департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, кроме того, впервые в число дипломантов конкурса вошла издаваемая в Лунинском районе газета «Сурская правда» за реализацию общественного проекта «Третья слава Екатерины Медянцевой».

Конкурс «10 лучших газет России» организован СЖР, некоммерческим партнерством «Альянс независимых региональных издателей», союзом издателей «ГИПП» и журналом «Журналистика и медиарынок».

Экспертный совет оценивал поступившие заявки по нескольким критериям, в числе которых контент, работа с аудиторией, дизайн, деятельность издания в интернете, экономика и участие в развитии отрасли.